Mortale sulla tangenziale in zona Carrefour: perde la vita un 50enne

Incidente mortale nel pomeriggio di domenica sulla tangenziale, in zona Carrefour. Per causa al vaglio dei carabinieri, un'auto e una moto si sono scontrate, intorno alle 18,30: l'urto è risultato fatale per il centauro, un uomo del biellese, 50enne, mentre la conducente del l'autovettura è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale per i controlli e le cure del caso.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco, che si è occupata della messa in sicurezza dei mezzi e dei primi soccorsi, insieme al personale sanitario del 118. L'intervento è tuttora in corso: i carabinieri si stanno occupando dei rilievi e il consiglio, per gli automobilisti, è di cercare percorsi alternativi.