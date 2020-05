Il mondo dell'arte in lutto per Roberto Albeltaro

Vercelli dice addio a un artista di valore: è morto Roberto Albeltaro, apprezzato pittore dalla lunga e gratificante carriera. Aveva 79 anni (ne avrebbe compiuti 80 nel corso dell'anno) e da tempo era malato: due anni fa, con una mostra ospitata all'ex 18, aveva festeggiato i 50 anni di carriera artistica.

Nato a Vercelli nel 1940, Albeltaro era stato allievo di Cesare Libano e aveva iniziato la sua attività facendo parte del “Piccolo Cenacolo degli artisti” di Vercelli e della “Società Promotrice delle Belle Arti” di Torino. Dagli esordi come paesaggista, si era poi dedicato alle nature morte, agli scorci cittadini per rivolgere poi la sua attenzione al mondo contadino e alle figure dai grandi occhi stupefatti. Sempre coerente al suo stile, "Albeltaro, aveva trovato un punto di contatto tra impressionismo ed espressionismo, con una pennellata spontanea e una tavolozza caratterizzata dai blu profondi e i viola raffinati fino ai rossi intensi dei tramonti" aveva notato, nel corso della mostra il curatore Pier Luigi Pensotti, presidente dell'associazione Amici dei Musei Vercellesi.

Le opere di Albeltaro si trovano in collezioni private e pubbliche fra cui la “Galleria d’arte Moderna Luigi Sereno” di Vercelli e in Svizzera, Francia, Inghilterra, Olanda e Germania. Aveva partecipato a centinaia di mostre e, negli anni '60, aveva avuto anche importanti esperienze sportive come calciatore, vestendo anche la casacca della Pro Vercelli. Nella vita quotidiana era stato impiegato alla Cassa di Risparmio di Vercelli (poi divenuta Biverbanca).