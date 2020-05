Più piste ciclabili, e viabilità cittadina da rivedere

Riceviamo e pubblichiamo.

Nei prossimi mesi la necessità di proseguire con le politiche di distanziamento sociale dettate dall’emergenza COVID-19 potrebbe rischiare di tradursi in un incremento dell’utilizzo dei mezzi di trasporto privati, con il rischio di acuire quelle problematiche legate all’inquinamento e alla qualità dell’aria, già centrali e rilevanti in fase pre-emergenziale, che impattano direttamente sulla salute e sulla qualità della vita delle persone.

La mozione, partendo da questo presupposto, vuole indicare una serie di misure mirate a promuovere la mobilità sostenibile, su più livelli:

- promuovere l’utilizzo di biciclette, attraverso la realizzazione di percorsi ciclabili temporanei nelle tratte più frequentate, da essere poi convertiti in piste ciclabili, e attraverso ulteriori misure quali ad esempio l’organizzazione di percorsi di bicibus;

- rivedere la viabilità cittadina, valutando l’aumento delle aree pedonali per incentivare gli spostamenti a piedi e l’utilizzo di biciclette e altri mezzi a impatto zero, consentendo inoltre un maggior utilizzo delle aree esterne agli esercizi commerciali;

- promuovere mezzi pubblici sicuri, sostenibili ed efficienti in coordinamento con ATAP, con l’aggiunta di servizi ad hoc come il tracciamento dei mezzi tramite GPS, la vendita dei biglietti urbani tramite app, servizi di pullman a chiamata, accordi con i titolari di licenza per l'esercizio di taxi, a supporto del trasporto pubblico;

- valutare la sperimentazione di una navetta mercatale annuale gratuita sia per incentivare il cittadino, che abita nelle periferie vercellesi o chi arriva da fuori città a non utilizzare mezzi privati, sia per dare una mano al commercio cittadino;

- attivare un piano di manutenzione straordinaria e di valorizzazione degli argini del fiume Sesia e del Parco Korczak, in quanto luoghi adibiti allo svolgimento di attività motoria, elemento sempre più rilevante nell’ambito di questa emergenza. Creare un percorso unico tra i due, predisponendo un attraversamento pedonale su Corso Novara

I consiglieri comunali

Alberto Fragapane, Michele Cressano, Maura Forte, Manuela Naso, Carlo Nulli Rosso (Partito Democratico);

Alfonso Giorgio (Vercelli per Maura Forte);

Michelangelo Catricalà (Movimento 5 Stelle)