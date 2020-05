Petizione per la riapertura dell'ufficio postale all'Isola

Petizione del Comitato Rione Isola per la riapertura dell'Ufficio Postale del rione Isola

QUI PER FIRMARE

Il testo.

In difesa dell’Ufficio postale del nostro rione! Una delle poche attività rimaste attive nel quartiere e da sempre servizio di vicinanza alle persone. Un punto di riferimento per tutti gli isolani e non, specie per le persone anziane che non riescono a muoversi con facilità e recarsi in centro o presso altre filiali per il ritiro della pensione e altri servizi.

L’ufficio postale, da sempre frequentato anche da persone non residenti all’Isola, è stato chiuso definitivamente a Marzo 2020, mentre già nei mesi precedenti veniva comunque garantito un servizio anche se ridotto (l’ufficio veniva aperto solo alcuni giorni a settimana).



Chiediamo quindi a Poste Italiane e, al Sindaco di Vercelli, di tornare sui propri passi e rivedere la decisione che speriamo sia solo temporanea e legata alla situazione di emergenza in corso. Sarebbe comunque utile avere un feedback sulla decisione intrapresa e le eventuali tempistiche da condividere con tutti gli interessati.