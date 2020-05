Borgosesia, al via il maxi screening sierologico: 10mila test, 300 persone nell'organizzazione

E' iniziate puntualmente e sta procedendo come previsto la maxi campagna di screening sierologico organizza a Borgosesia da Comune, Asl, Fondazione Valsesia, Cri, Università del Piemonte Orientale grazie al fondamentale appoggio di Pier Luigi Loro Piana.

Trecento operatori circa sono impegnati nelle attività di registrazione ed esecuzione dei test su tutti i borgosesiani maggiorenni: a disposizioni ci sono 10mila kit per rilevare la presenza degli anticorpi al coronavirus. E la prima campagna, organizzata in Italia, con numeri così elevati, e soprattutto, con la possibilità, per chi ricevesse un esisto "sospetto", di eseguire immediatamente il tampone che poi l'Asl svilupperà in tempi brevi.

Nelle due giornate di sabato 23 e domenica 24 maggio il test verrà offerto gratuitamente a tutta la popolazione maggiorenne, nelle due sedi allestite al Milanaccio e al Pala Loro Piana.

Nei giorni scorsi, su un gruppo qualificato di persone (dipendenti di alcune aziende di Quarona), era stata svolta un'analoga iniziativa, coinvolgendo 400 volontari e identificando due casi positivi.

