Trino, via libera all'ampliamento e ai nuovi dehors

"Trino riparte e lo fa senza costi per l’utenza". C'è grande orgoglio nelle parole con cui il sindaco Daniele Pane annuncia, a poche ore dalla riapertura di bar e ristornati, l'approvazione della delibera relativa alle modalità di insediamento dei nuovi dehors e all'ampliamento di quelli già esistenti. "Abbiamo approvato la delibera venerdì pomeriggio, su proposta dell’assessore al Commercio Roberto Gualino - spiega Pane -. Il Decreto Legge Rilancio ha previsto l’esenzione della tassa di occupazione di suolo pubblico, per il solo periodo che va dal 1 maggio al 31 ottobre: in base a questo provvedimento, dunque, i gestori di bar e ristoranti avrebbero dovuto pagare il tributo nei periodi di chiusura di marzo e aprile. Sfruttando il nostro regolamento, invece, estendiamo a tutto il 2020, come già fatto nel 2019, la sospensione del pagamento del tributo, dando tempo alle attività di presentare le istanze per i dehors fino al 30 novembre prossimo. Ringrazio il vice sindaco Elisabetta Borgia, l'assessore Gualino, le associazioni di categoria Ascom e Aoct, la responsabile del settore Urbanistico Anna Ottone, la comandante della Polizia Municipale Marta Roati e la responsabile del Settore Finanziario Simona Bassignana per il grandissimo lavoro svolto e che svolgeranno per agevolare il più possibile tutti quanti".

Per le istanze in deroga di nuova concessione e per le deroghe in merito agli ampliamenti dei dehors esistenti sarà sufficiente compilare il modulo allegato alla delibera e fornire una planimetria in scala (non necessariamente redatta da un tecnico) da inviare via Pec al Comune.

"È stata data la possibilità anche di richiedere specifiche chiusure di tratti di strada adiacenti alle attività che non hanno sufficiente spazio per allestire il dehors, previo confronto con l’assessore competente - conclude Pane - Quindi una pratica semplice, veloce e sopratutto a costo zero".