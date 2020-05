Soroptimist: 500 mascherine per i medici vercellesi

Prosegue l'attività di sostegno di Soroptmist Club Vercelli verso i medici con la donazione, di 500 mascherine chirurgiche.

I dispositivi di protezione sono stati consegnati venerdì 22 maggio, nella sede dell’Ordine Medici di Vercelli, dalla presidente Soroptimist, Rita Buccetti accolta dal presidente dell’Ordine, Pier Giorgio Fossale, dal vice presidente, Giovanni Scarrone e dalla dirigente dell’ufficio, Mariangela Raiti.

«Il nostro gesto - ha commentato Rita Buccetti - vuole sottolineare la continuità della nostra vicinanza ai medici della provincia, ribadendo l’importanza del costante utilizzo di questi dispositivi di protezione individuale».

Non si sono fatte attendere le parole di gratitudine del presidente Fossale: «Ancora un atto di grande generosità e sensibilità da parte di Soroptimist verso i medici vercellesi, che si aggiunge a quello già ricevuto in precedenza. Esprimiamo un grande ringraziamento per l’aiuto e per la vicinanza che ci fa sentire sostenuti in questa battaglia che ancora si sta combattendo contro l’epidemia di coronavirus»