Addio Cinzia, morta a soli 58 anni

Aveva solo 58 anni e da tempo stava affrontando con coraggio una malattia che, purtroppo, non le ha lasciato scampo. Nella serata di giovedì, Cinzia Fusetti già infermiera dell’ospedale Sant'Andrea. Per anni aveva lavorato in dialisi e, in queste ore, sono moltissimi i ricordi commossi pubblicati dagli amici sui social. “Ciao Cinzia, ora sei tra gli angeli: abbiamo lavorato insieme per anni ed eri una persona bella buona e semplice”, ricorda una ex collega. Da vera guerriera, aveva affrontato con coraggio e tenacia la malattia e le terapie e per le amiche più care il dolore è accentuato dal fatto di non aver potuto salutarla né starle vicino negli ultimi tempi a causa dell'emergenza sanitaria in atto. “Riposa in pace, amica, non ti dimenticheremo”, è il saluto di quanto hanno conosciuto e apprezzato una persona gentile e di buon cuore.