"Buongiorno Vercelli...": ripartiamo dal commercio cittadino

Nella settimana in cui riaprono le attività commerciali e di ristorazione e si alzano le serrande chiuse da fine marzo, l'amministrazione comunale invita tutti gli operatori della città, impegnati nella ripresa dopo il blocco dovuto al coronavirus, a salutare Vercelli ogni mattina dalla pagina Facebook e dal canale Instagram del Comune.

Gli operatori possono mandare un loro selfie ( foto o breve video di massimo 20 secondi) preso all’interno dell’attività al numero whats’app 331.6908660 o alla mail webmaster.urp@comune.vercelli.it, specificando il nome dell’attività.

Tutte le foto e i video verranno pubblicati per dare il buongiorno alla città (taggando le pagine delle attività quando presenti).

Un modo per dire a tutti: “Eccoci… siamo pronti a ripartire!”

“Ci sono comprensibili timori e incertezze – dice l’assessore Mimmo Sabatino – ma tutti noi non desideriamo altro che ricominciare a lavorare. Come Amministrazione abbiamo messo in campo azioni molto concrete per facilitare la ripresa economica della città, e altre partiranno nei prossimi giorni. Questa iniziativa, che seguiranno i volontari del Servizio civile dell’Urp, vuole solo essere un momento di ottimismo: un riconoscimento al coraggio di tutti i nostri operatori e un grazie ai cittadini che li hanno sostenuti in questi mesi difficili. Chi può, torni a fare acquisti nella nostra città, – conclude l’assessore - diamo alle attività economiche la possibilità di tornare a guardare con fiducia al futuro".