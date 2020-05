Senza biglietto, bloccano il treno per 20 minuti: denunciati

Sono saliti sul treno senza avere il biglietto e hanno tentato di opporre resistenza alla richiesta di documenti avanzata dal controllore. Una situazione che ha causato non pochi problemi quella che si è verificata lunedì sera, in stazione a Santhià.

I due giovani, entrambi ventenni di origine nigeriana, erano senza biglietto e si sono rifiutati di fornire le generalità: perciò, dopo una ventina di minuti di inutili tentativi, il controllore ha deciso di chiamare i carabinieri porre fine alla questione e consentire al treno di poter ripartire.

All'arrivo delle forze dell'ordine i due sono stati fatti scendere dal convoglio e sono stati identificati: si tratta di giovani domiciliati nel centro di accoglienza di via Cerruti a Biella. Per entrambi è scattata la denuncia per interruzione di pubblico servizio e rifiuto di fornire le proprie generalità.