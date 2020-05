Rapina all'OdStore: condannato un 44enne

Ha rimediato una condanna a 3 anni e 4 mesi di carcere (con il rito abbreviato che consente di ottenere lo sconto di un terzo della pena) il 44enne autore della rapina all'OdStore di corso Torino dello scorso 19 gennaio. Un colpo avvenuto di domenica mattina, a negozio appena aperto, e che aveva fruttato un bottino di 200 euro.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti specifici, era stato arrestato al termine di una rapida indagine condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Vercelli che, dopo una prima perquisizione domiciliare e grazie ad alcuni particolari notati dalle immagini di sorveglianza, avevano raccolto sufficienti indizi per ottenere dal Gip una misura di custodia cautelare in carcere.

Il gip Fabrizio Filice ha riconosciuto all'imputato, che si trova in carcere, alcune attenuanti, comminando la pena che era stata richiesta dall'accusa.