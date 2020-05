Malore in casa per un bimbo, interviene l'elisoccorso

Malore improvviso e intervento dell'elisoccorso, nel pomeriggio di mercoledì a Crescentino.

A essere trasportato d'urgenza al Regina Margherita di Torino è stato un bimbo di circa 5 anni che si è sentito male mentre era in casa con la mamma, in zona Madonna del Palazzo.

Dopo un primo intervento della Croce Verde, è stato allertato l'elisoccorso che ha trasporto il piccolo in ospedale a Torino: l'atterraggio in una zona erbosa a poca distanza dalle case è stato seguito da molti cittadini. Al momento non ci sono notizie sulla salute del piccolo.