Spostamenti tra regioni: l'autocertificazione utilizzabile fino al 3 giugno - SCARICA

Fino al 3 giugno ci si potrà spostare da una regione all'altra solo per lavoro, urgenza, necessità o motivi di salute utilizzando la vecchia autocertificazione barrata nelle voci non più attuali o la nuova: alleghiamo entrambe in pdf in fondo all'articolo. La nuova autodichiarazione può comunque essere eventualmente compilata al momento del controllo in presenza delle forze dell'ordine, che la forniranno direttamente ai cittadini.

Tenendo conto della possibilità di spostarsi liberamente e senza autocertificazione all'interno della regione di residenza, dal 3 giugno sarà possibile fare lo stesso anche da una regione all'altra. Lo prevede il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri specificando che «a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree».

Quindi, se non ci saranno limitazioni o zone rosse istituite dai presidenti regionali in accordo con il governo, si potrà andare in tutta Italia senza le classiche giustificazioni dei motivi lavorativi, di salute, necessità o urgenza.

Dalle eventuali zone rosse con un indice di contagio troppo elevato non si potrà né uscire, né entrare.

Qui sotto in allegato il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti tra regioni e quello vecchio barrato con le voci non più attuali.