Lega Giovani: "RipartiAmo dal nostro territorio"

Riceviamo e pubblichiamo.

Come Lega Giovani Provincia di Vercelli-Valsesia lanciamo un nuovo progetto, “RipartiAmo VercelliValsesia”, finalizzato alla sponsorizzazione, alla scoperta ed alla valorizzazione del nostro territorio. La vocazione storicamente territorialista del nostro movimento è stata sapientemente trasmessa a noi giovani militanti dalle colonne portanti degli esponenti locali del Partito.

Ora ci sembra doveroso dare un contributo significativo alle realtà economiche duramente provate dalla crisi provocata dalla pandemia da Coronavirus con il lancio di questo progetto interamente virtuale ed organizzato in remoto, con le moderne tecnologie ora tanto care in questi momenti di distanziamento sociale. Lo scopo è molto semplice, ma non banale: sponsorizzare la realtà prossima ai cittadini ivi residenti, sensibilizzando questi ultimi a consumare beni e servizi prodotti tra la pianura e le montagne, contribuendo quindi al sostentamento economico delle realtà imprenditoriali locali. Non si va dunque ad esaltare una singola realtà aziendale, quanto si punta sui prodotti tipici, siano essi culinari, architettonici, manifatturieri o turistici.

La comunicazione sarà veicolata mediante le moderne piattaforme social e le riviste locali con fotografie, brevi testi, locandine e video che prevederanno anche alcuni interventi illustri con l’obbiettivo di sensibilizzare vercellesi e valsesiani a dare precedenza ai beni e servizi prodotti nella nostra Provincia. Ci saranno diverse pubblicazioni settimanali per un totale di quattro settimane, dove in ognuna di esse si tratterà una parte geografica della Provincia di Vercelli. Di grande vantaggio risulta essere l’eterogeneità del nostro territorio, che spazia dalla pianura alle vette più alte delle Alpi, offrendo un panorama economico variegato e potenzialmente enorme come scelta.

Lega Giovani Provincia di Vercelli-Valsesia vuole così offrire uno spunto propositivo concreto, ritenendo il pragmatismo territorialista vicino alle esigenze quotidiane delle persone comuni il proprio focus di lavoro, senza perdersi in inutili fronzoli o polemiche fini a sé stesse. L’invito quindi è quello di seguirci e di ri-condividere il materiale che pubblicheremo, con l’obbiettivo di poter dare un aiuto quanto più possibile maggiore ai nostri imprenditori ed ai nostri lavoratori.

Ci potete trovare su Facebook cercando la pagina “Lega Giovani Provincia di Vercelli-Valsesia” e su Instagram “legagiovani_provincia_vercelli”. Vi aspettiamo!