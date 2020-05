Santhià, due serpenti in... libera uscita

Singolare intervento di una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris: intorno alle 18,30 di martedì è stato necessario un loro intervento a Santhià, in via XXV Aprile per il recupero di due rettili notati sulla strada. Il lavoro è consistito nella cattura dei serpenti che successivamente sono stati rilasciati fuori dal centro abitato, in una zona lontana dalle abitazioni.