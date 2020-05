Grave incidente sul lavoro: ferito un vercellese

Un operaio 59enne di Asigliano è rimasto gravemente ferito mentre lavorava alla manutenzione di uno sgrassatore per asfalti all'interno della Cava Allara di strada Frassineto, a Casale.

L'incidente è avvenuto intorno alle 19 di lunedì: secondo una prima ricostruzione l'operaio sarebbe stato trascinato nell’ingranaggio riportando una gravissima lesione al piede sinistro. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato l'uomo prima in ospedale a Casale e poi ad Alessandria e i carabinieri della stazione e del Nor della Compagnia Casale, oltre ai tecnici dello Spresal. Le indagini sulla dinamica dell'incidente sono condotte dalla Polizia mineraria.

L'uomo in paese è molto conosciuto per la sua attività di donatore Fidas e, non appena la notizia dell'incidente si è diffuda in paese, sono stati molti gli amici che hanno voluto esprimere un incoraggiamento. Tra questi anche il sindaco, Carolina Ferraris: "Forza e coraggio, caro amico. Vogliamo pensare che presto potrai tornare tra noi e che questa brutta vicenda diventi solamente un lontano ricordo", ha scritto il sindaco sui social. L'asiglianese non è in pericolo di vita, ma le lesioni riportate potrebbero essere permamenti.