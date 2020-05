Cirio: "Servizi per l'infanzia: Borgosesia un modello da seguire"

Il "modello Borgosesia" diventa l'esempio da seguire per i progetti di assistenza ai minori.

«Sono molto orgoglioso del fatto che i primi bambini a tornare a scuola in Italia siano stati in Piemonte, grazie all'iniziativa del sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani», ha detto il presidente della Regione Alberto Cirio, intervenendo nella trasmissione Rai “Storie italiane”.

«Come Regione - ha aggiunto Cirio - consideriamo l'esperienza di Borgosesia come una “best practice” da estendere in tutte le altre aree del Piemonte e d'Italia, perché è vero che bisogna far tornare a lavorare le persone, ma non bisogna mai dimenticarsi dei loro figli».

Apertura totale, dunque, all'organizzazione di centri estivi e di iniziative che sostengano le famiglie e il bisogno di normalità dei bambini: «La Regione - è la conclusione di Cirio - ha stanziato due milioni di euro per i Comuni e gli oratori del Piemonte in modo che possano svolgere le Estate ragazzi in tutta sicurezza».