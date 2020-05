Sos dalla Banca del latte umano donato: "Scorte finite, neo mamme fatevi avanti"

Appello alle neo mamme dalla Banca del latte del reparto di Pediatria del Sant'Andrea di Vercelli: l’emergenza covid ha portato con sé anche una riduzione netta delle mamme donatrici di latte e dunque le scorte di latte sono andate esaurite già da febbraio.

"Ora possiamo ripartire però abbiamo bisogno di voi - chiedono dall'Asl - Alle mamme che vogliono donare il proprio latte chiediamo di telefonare in reparto 0161593454. Potete parlare con Michela Braghin o Michela Vaglio per prendere un appuntamento; ciò sarà utile sia nel caso in cui siate nuove donatrici, sia se già registrate. Il latte materno è una fonte di nutrizione preziosa che scorre sotto l’onda della sensibilità di chi sceglie di contribuire ad alimentarla. Fin dalla sua nascita, 48 anni fa, la nostra banca del latte contribuisce a integrare i pasti dei bimbi nati prima del termine che più ne hanno bisogno".