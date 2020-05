"Troppe prescrizioni: impossibile aprire le aree gioco"

Restano per ora chiuse le aree gioco a Trino. "Dopo un'attenta lettura e riflessione, condivisa con tutta l’Unità di Crisi Comunale, in riferimento alla possibile di riaprire le aree gioco all’interno dei nostri giardini si è ritenuto di non riuscire a ottemperare a tutte le richieste previste dal protocollo allegato al DPCM del 17 maggio". Lo rende noto il sindaco di Trino, Daniele Pane, nella serata di lunedì.

"Le linee guida emanate dal Ministero per le politiche della Famiglia prevedono una serie di vincoli - spiega Pane -: dalla sorveglianza, costante e continua per monitorare gli eventuali assembramenti e controllare i confini; la pulizia approfondita e frequente delle superfici toccate; l'obbligo di supervisionare gli spazi e in particolare controllare che i bambini siano accompagnati dagli adulti e che tutte le persone siano dotate di mascherine".