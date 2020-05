Più Europa: Una Commissione Politica e d’Inchiesta

Riceviamo e pubblichiamo.

Sono giorni che dovrebbero scuotere menti, cuori e sedie di chi intende occuparsi di politica. All’alba della fase tre, o due e mezzo, o due bis, è fondamentale che ognuno prenda coscienza della responsabilità personale nell’eccedere e mettere a rischio la salute altrui. E’ necessario che si riparta, è necessario che la nostra società ricominci ad essere il motore del nostro Paese come della nostra città. E’ inutile e superfluo continuare ad esprimere critiche e giudizi sull’operato di ogni livello amministrativo e di governo: nessuno al di fuori di chi ha accesso alla totalità delle informazioni necessarie può seriamente esprimere un giudizio di valore. Per questo motivo Più Europa a Vercelli intende fare appello alle forze politiche in Consiglio Comunale, nei Consigli Comunali di tutta la Provincia, come già fatto per il Consiglio Regionale, affinché si istituisca una Commissione Politica e d’Inchiesta(come previsto dall’Art.27, comma 1, dello Statuto del Comune di Vercelli) sull’operato delle amministrazioni nella gestione dell’emergenza sanitaria in atto: una seria valutazione delle azioni intraprese a tutela di tutti e delle categorie più vulnerabili in particolare, potrà permettere di valutare le azioni alternative e le proposte per fare in modo che ciò che è accaduto non accada ancora e possa essere gestito nel migliore dei modi.

Non abbiamo chiesto conto all’amministrazione finora, ma è giunto il momento di riportare la politica al suo ruolo fondamentale: occuparsi della gestione del sistema, con chiari indirizzi. E’ ora di uscire dalle campagne elettorali, è ora di garantire alla cittadinanza il rispetto che merita.

Più Europa Vercelli

Il Coordinatore

Dott. Federico Bodo