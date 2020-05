Orari estesi e niente obbligo di chiusura settimanale per parrucchieri ed estetisti

Il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, ha iniziato la settimana delle riaperture firmando un’ordinanza che consente a parrucchieri ed estetisti la liberalizzazione degli orari di attività, 7 giorni su 7, con apertura dalle 7 alle 22.

«Due mesi di stop e regole rigide per riprendere a lavorare – dice il sindaco – hanno segnato profondamente la categoria: ritengo indispensabile metterli in condizione, se lo vorranno, di intensificare l’orario di attività, in modo da gestire bene le tante prenotazioni che sicuramente arriveranno, e poter rifarsi del tempo perduto. L’iniziativa va anche incontro alle esigenze dei clienti – aggiunge – c’era molta attesa per queste riaperture, con connesso il rischio di lunghe file d’attesa. In questo modo, gli operatori potranno diluire gli ingressi ed accontentare tutti».

Non appena la notizia si è diffusa in città, sono arrivati al sindaco tanti attestati di stima da molte parti: parrucchieri ed estetisti, clienti e anche residenti in altri comuni che auspicano iniziative simili anche nelle loro città.

«Giorno dopo giorno stiamo cercando di gestire al meglio tutti gli aspetti connessi con l’emergenza che stiamo vivendo – commenta Tiramani – il contatto diretto con i miei cittadini mi dà costantemente la possibilità di sentire quotidianamente il polso della situazione, le esigenze di ognuno, e insieme alla mia squadra lavoro costantemente per valutare ogni possibile iniziativa che possa rispondere adeguatamente ai bisogni dei borgosesiani. Ce la stiamo facendo, con determinazione e buona volontà andiamo avanti e abbiamo già pronte altre idee da mettere in campo».