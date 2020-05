Scontro nel parcheggio: un ferito

Incidente con un ferito, nella mattina di lunedì, intorno alle 9, nella zona dei parcheggi dei centri commerciali.

A scontrarsi una Fiat 500 ed una Fiat Panda: una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vercelli è intervenuta per i soccorsi, mettendo in sicurezza le due vetture e occupandosi del ferito fino all'arrivo del 118: la persona, successivamente, è stata estratta dall'auto e trasportata in codice giallo al Pronto Soccorso del Sant'Andrea di Vercelli. La Polizia locale si sta occupanto dei rilievi e di chiarire la dinamica dell'incidente.