L'addio a Emiliana Carra Villa, insegnante e poi apprezzata psicoterapeuta

Si svolgono martedì mattina, alle 9,30 i funerali di Emiliana Carra Villa, morta all'improvviso domenica nella sua casa di via Dante.

leggi anche: DONNA TROVATA MORTA IN CASA

Emiliana Carra Villa aveva 76 anni: maestra alla Galileo Ferraris fino ai primi anni '80 si era poi laureata in psicologia, operando per moltissimo tempo con i ragazzi disabili: come psicoterapeuta e logopedista all’Anffas e, ancora recentemente, al Trompone di Moncrivello.

Lascia i figli Carola, Tullio e Dialta con i rispettivi consorti e i nipoti Giulia, Giorgia, Chiara, Mario, Pietro e Bianca.