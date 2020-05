Vetrofanie e colonnine per i gel igienizzanti: Trino prepara la riapertura dei negozi

Trino viaggia a ritmo spedito verso il ritorno a una "prudente normalità": in vista della riapertura dei negozi, sono state consegnate alle attività trinesi piantane per posizionare gel igienizzante, vetrofanie e adesivi da pavimento per segnalare distanze e misure di sicurezza.



"Consegneremo altre piantane anche ai nostri medici di famiglia e al pediatra - spiega il sindaco Daniele Pane - E nei prossimi giorni toccherà a palestre e strutture sportive. Non lasciamo indietro nessuno!", conclude il sindaco, fedele all'impegno che sta portando avanti per garantire una riapertura della città nel segno della sicurezza per tutti.