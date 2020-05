Donna trovata morta in casa

Tragica scoperta, poco dopo le 10,30 di domenica, in via Dante: una donna anziana è stata trovata morta in casa, in un appartamento, dai Vigili del Fuoco intervenuti con l'autoscala per accedere all'abitazione. La squadra del Comando di Vercelli, una volta entrata all’ interno dell’appartamento, situato al quarto piano di un condominio, ha ritrovato il corpo esanime di una donna di circa 75 anni. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118: ancora da accertare le cause del decesso.