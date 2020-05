I parabrezza delle mitiche Vespa come barriera parafiato

"Rimettiamoci in... moto" non è solo uno slogan, ma una un desiderio fortissimo di tutte le categorie del tessuto economico cittadino.

E la voglia di “buttare il cuore al di là dell’ostacolo” si concretizza anche in iniziative di solidarietà e creatività. Ne è un esempio la proposta lanciata da Benini Motocicli che propone un’iniziativa simpatica, fortemente evocativa e di solidarietà.

Il concessionario ha deciso di mettere a disposizione i parabrezza delle mitiche Vespa Px della Piaggio da trasformare in originali barriere parafiato da utilizzare negli esercizi commerciali vercellesi. Il ricavato dalle offerte dei commercianti per avere il loro parabrezza per “Rimettersi in moto”, verrà versato al Comune di Vercelli per confluire nel fondo "Patto per la Ripresa", voluto fortemente dal sindaco Andrea Corsaro per aiutare le attività cittadine.

"Un modo intelligente per far capire con azioni concrete, la voglia di tornare ad essere utilmente al servizio dei cittadini, nell’interesse di tutti”: commenta l'assessore Mimmo Sabatino.

Per ritirare il parabrezza e effettuare le offerte ci si potrà rivolgere al negozio Benini Motocicli in via Viotti 2, oppure prenotare al numero 338.8029267