Donò lo stipendio agli ospedali, annullato il procedimendo contro il poliziotto della Stradale

E' stato annullato il procedimento disciplinare nei confronti dell'agente della Polizia Stradale Antonino Lollo, che, durante la quarantena cui era stato sottoposto per il sospetto che avesse contratto il Covid, aveva donato il proprio stipendio agli ospedali di Vercelli, Bergamo e Messina. Una decisione che aveva raccontato nel corso di un'intervista risultata "non autorizzata" dalla direzione regionale.

E propio il fatto di non aver comunicato ai superiori l'intervista era valsa a Lollo l'apertura di un provvedimento disciplinare.

Il caso era stato sollevato dalla Federazione sindacale Fsp Polizia di Stato che ora rende noto come il provvedimento sia stato annullato d'ufficio dallo stesso dirigente che l'aveva promosso.

"Non possiamo far a meno di compiacerci con chi - si legge sui siti della Federazione sindacale Fsp Polizia di Stato - ha dimostrato come la vera autorevolezza dirigenziale non sta nel cercare di imporre la forza senza diritto, ma nell'essere giusti, equi e capaci di cambiare idea".

Al poliziotto e atleta - messinese di origine, residente a Bergamo e in servizio a Vercelli - i colleghi inviano "I migliori auguri di buon lavoro vanno al collega, che potrà tornare ad essere sereno come merita e alla sua dirigente".