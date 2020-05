Mascherine per la popolazione e materiale sanitario per i negozi

Un fine settimana dedicato alla consegna delle mascherine, ma anche di tutto il materiale informativo che consente ai negozi di ripartire in sicurezza. "Nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 maggio a partire dalle 8 - spiega il sindaco Daniele Pane - procederemo con la consegna porta a porta delle mascherine lavabili che la Protezione Civile della Regione Piemonte ci ha fornito. Verrà consegnata una mascherina per ogni componente di nucleo famigliare dai volontari dell’unità di crisi del Comune di Trino. Chi, che per motivi lavorativi o per altre esigenze, non fosse a casa, potrà contattare il numero delle emergenze Comunale, il 328.7459133, a partire da lunedì 18 maggio per prenotare il ritiro".

Intanto, grazie alla collaborazione con AOCT è stata avviata la consegna delle piantane, gel e liquido disinfettante, vetrofanie e informativa per tutte le attività aperte o che apriranno al pubblico della nostra città.

Grazie alla collaborazione tra Comune di Trino, Ascom Confcommercio Imprese per l'Italia di Vercelli e Aoct abbiamo acquistato questi ed altri dispositivi per attività, medici di famiglia e chi ne ha fatto richiesta.