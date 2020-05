Borgosesia: 10mila test sierologici gratuiti e tampone immediato per chi è positivo agli anticorpi IgM

Diecimila test sierologici, pronti a essere effettuati su base volontaria e gratuita, a tutti i cittadini maggiorenni, per individuare la presenza nel sangue di immunoglobuline che si attivano in risposta al virus Covid 19. E, a ruota, la possibilità di effettuare immediatamente il tampone orofaringeo.

Borgosesia si prepara al primo screening di massa (su numeri così importanti) che sia mai stato effettuato nel vercellese. La campagna, organizzata con l'Università, l'Asl, la Fondazione Valsesia e l'indispensabile apporto di Pier Luigi Loro Piana, è in programma il 23 e 24 maggio prossimo.

«Insieme a Fondazione Valsesia e con l’indispensabile sostegno di Pierluigi Loro Piana – spiega il sindaco Paolo Tiramani – siamo pronti per eseguire i test rapidi (esito dopo 3 minuti) sulla popolazione maggiorenne di Borgosesia. Abbiamo scelto la via istituzionale, per essere certi che tutte le procedure siano corrette e validate. Il protocollo è stato studiato dal professor Fabrizio Faggiano, ordinario di Igiene all’Università del Piemonte Orientale, autorizzato da Asl e ha avuto l’approvazione del Comitato Etico. L’obiettivo è di realizzare uno studio epidemiologico sulla prevalenza della risposta immunitaria al SARS-COV-2 fra i residenti del nostro Comune, per migliorare le misure di protezione della popolazione. Sono orgoglioso di poter dire che siamo anche primi ad aver previsto un percorso in cui, in caso di positività agli anticorpi IgM (vuol dire che potenzialmente si tratta di soggetti con infezione in corso), si sarà immediatamente sottoposti a tampone grazie alla presenza di un’area dedicata, gestita dall’Asl con supervisione del dottor Silvio Borrè, direttore del Dipartimento Malattie Infettive del Sant'Andrea di Vercelli. Mettiamo a disposizione gratuitamente i test, chi vorrà potrà fare una donazione liberale spontanea a Fondazione Valsesia Onlus, supportando così i progetti territoriali messi in atto a favore della comunità».

Tiramani, la presidente di Fondazione Valesesia, Laura Cerra, e Pier Luigi Loro Piana stanno lavorando al progetto già da settimane: tutto è stato studiato nei minimi dettagli: «Dal 6 marzo la nostra Fondazione è impegnata a mettere in atto ogni possibile strategia, in collaborazione con le amministrazioni locali e con l’Asl di Vercelli – spiega la presidente Cerra - per offrire alla popolazione del territorio il miglior supporto possibile a fronte dell’epidemia in corso. Dopo aver fornito all’Asl di Vercelli, grazie al Fondo Loro Piana, un macchinario all’avanguardia che permette di processare un elevato numero di tamponi in tempi rapidi, ora sosteniamo con entusiasmo questo progetto a Borgosesia».

L’appuntamento per tutti i borgosesiani che vorranno sottoporsi al test è fissato per il 23 ed il 24 maggio: tutto è già organizzato, la popolazione è stata suddivisa in ordine alfabetico, e i test si eseguiranno in due postazioni, una al Palazzetto Loro Piana e l’altra al Centro Sportivo Milanaccio; il primo giorno saranno esaminati i cittadini i cui cognomi iniziano con A fino a quelli che iniziano con K, nella seconda giornata dalla L alla Z. I test sierologici si effettuano in modo rapido, con il prelievo di una goccia di sangue e danno risultato immediato. Chi poi dovesse risultare positivo alle IgM verrà immediatamente sottoposto a tampone.

Soddisfatto anche il coordinatore straordinario Covid -19 dell’Asl, Pietro Presti: «Attraverso questo importante studio epidemiologico, il Comune di Borgosesia, insieme a Fondazione Valsesia, potrà dare il suo prezioso contributo a comprendere e affrontare meglio l’epidemia Covid-19. Sui test sierologici è fondamentale procedere correttamente per non creare ancor più confusione e false aspettative nella popolazione: in questo caso è stato fondamentale il supporto scientifico dell’Università del Piemonte Orientale, così come la collaborazione dell’Asl. Ringrazio dunque l’Amministrazione Comunale per aver scelto la strada della collaborazione istituzionale, nell’interesse esclusivo della comunità».

L’auspicio è che i cittadini di Borgosesia offrano la loro disponibilità e collaborazione affinché lo screening possa essere il più completo possibile: «Il nostro obiettivo è sempre quello di tutelare con ogni mezzo la nostra popolazione – conclude Paolo Tiramani – ringrazio dunque tutti coloro che ci hanno offerto con disponibilità e impegno la loro collaborazione per far sì che questo ambizioso progetto potesse concretizzarsi: mi auguro che i borgosesiani che si sottoporranno al test siano numerosi, è un atto di responsabilità nell’interesse collettivo: non tiriamoci indietro!».

Dal canto suo il professor Faggiano spiega che «C’è una sempre maggiore richiesta da parte dei cittadini e dei Comuni di sapere qual è lo stato immunitario, individuale e della collettività, nei confronti del SARS-Cov-2. Non è ancora possibile però rispondere con sicurezza a questa domanda: la comparsa del virus è troppo recente e non c’è stato il tempo per comprendere la qualità della risposta immunitaria e neppure la sua durata nel tempo. La comunità scientifica sta cercando di ricostruire il complicato puzzle composto dalle caratteristiche del virus e della sua trasmissione, e dal tipo di risposta immunitaria dell’organismo. Con questo progetto, l’Università del Piemonte Orientale insieme all’Asl di Vercelli mirano ad aggiungere un tassello a questo complicato puzzle. Sarà necessario interpretare con grande cautela i risultati dello studio, ma saranno certamente molto utili per monitorare la risposta al virus della comunità di Borgosesia. Ringraziamo il Comune di Borgosesia e la Fondazione Valsesia per averci dato l’opportunità di sviluppare insieme questo studio».

L’intera operazione verrà organizzata sotto l’insostituibile egida di Croce Rossa Italiana, sezione di Borgosesia, e della Protezione Civile.