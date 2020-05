Sgravi fiscali per le categorie colpite dall’emergenza: solo no dalla maggioranza

Reduci da un consiglio comunale fiume conclusosi poco prima delle 2 di notte, leggiamo con stupore la nota della Lega in tema TARI. Dopo aver bocciato tutti gli emendamenti della minoranza mirati ad inserire sgravi fiscali per le categorie maggiormente colpite dall’emergenza, il partito del federalismo ci spiega che i nostri emendamenti, pur apprezzabili, non sono necessari, perché ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente) ha già provveduto a fornire raccomandazioni ai comuni in tal senso.

Prendiamo atto che anche per questo tema dobbiamo ringraziare il Governo nazionale e il Ministro Gualtieri per i fondi stanziati con le tanto criticate misure, che consentiranno anche al Comune di Vercelli di poter sopperire alle mancanze di un bilancio che sposta risorse provenienti da altri enti pubblici (in primis per l’appunto il Governo nazionale) e dai privati (che ringraziamo per la grande generosità), ma sostanzialmente non usa risorse proprie, mancando di quell’azione politica per la quale l’Amministrazione è stata eletta, che avrebbe consentito di rendere questo documento all’altezza della sfida enorme che dovremo affrontare, la cui difficoltà nessuno intende minimizzare.

Alberto Fragapane, Michele Cressano, Carlo Nulli Rosso, Maura Forte, Manuela Naso (Partito Democratico); Alfonso Giorgio (Vercelli per Maura Forte)

Per non parlare della bocciatura da parte della maggioranza del nostro emendamento volto a inserire sgravi fiscali TARI per gli esercizi che donano cibo in beneficenza, che nulla ha a che vedere con le raccomandazioni di cui sopra, ma che voleva semplicemente aumentare le disponibilità di cibo per le persone più in difficoltà, combattendo lo spreco alimentare e incentivando l’economia circolare.

Anche su questo nessuna apertura.