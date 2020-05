Dal Rotary un sanificatore a ozono per la Cri

Il Rotary Club Vercelli, grazie all’interessamento del past-president Mauro Pigino, ex commissario del Comitato Cri di Vercelli e alla generosa sensibilità del socio Maurizio Sanzone che ha messo a disposizione i fondi necessari, ha donato alla Cri di Vercelli un dispositivo di sanificazione a ozono.

Il dispositivo, in complemento alla disinfezione e sanificazione con i consueti presidi medico-chirurgici, verrà utilizzato per rendere le automobili, le ambulanze e gli ambienti della sede “doppiamente” sicuri per assistiti, dipendenti e volontari.

"Auspichiamo, che questo gesto sia di ispirazione per chiunque abbia la possibilità di contribuire ad aiutarci a continuare a gestire al meglio questa emergenza - dicono i volontari ringraziando -Grazie infinite al Rotary Club Vercelli e a Maurizio Sanzone; aiutateci ad aiutare".