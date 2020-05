Bar e ristoranti: le novità dell'accordo tra Governo e Regioni

Distanziamento, igiene e organizzazione sono alla base delle disposizioni concordate tra Governo e Regioni in vista della riapertura di bar e ristoranti. Ma le novità non mancano.

CLICCA QUI PER IL PDF CON TUTTE LE INDICAZIONI

Scendono a un metro le distanze di sicurezza da mantenere all'interno di bar e ristoranti (a fronte dei 4 consigliati dallo studio Inail): 1 metro tra i clienti seduti al tavolo e 1 metro tra un cliente e l’altro nei locali in cui si sta in piedi.

Il personale dovrà utilizzare la mascherina dovrà lavare le mani con soluzioni idro-alcoliche prima di ogni servizio al tavolo. E' possibile, ma non obbligatorio, mettere il plexiglas davanti alla cassa mentre è obbligatorio escludere la funzione ricircolo da tutti gli impianti di climatizzazione.

Nei ristoranti (dove andrà privilegiata la prenotazione e gli elenchi dei clienti dovranno essere conservati per 14 giorni) sarà possibile rilevare la temperatura della clientela e vietare l’accesso in caso si superino i 37,5 gradi. Spariscono le consumazioni a buffet e si dovranno favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo. Ai clienti è richiesto di indossare la mascherina tutte le volte che non siano seduti. Anche i menù cambiano: dovranno essere plastificati per essere puliti, oppure dovranno in carta da gettare dopo l'utilizzo o, ancora, andranno spediti via cellulare.

Sia per bar che per ristoranti viene consigliato di privilegiare il servizio esterno: dehors, giardini, cortili. Spazi, insomma, in cui il ricircolo dell'aria e le distanze possano essere mantenute con maggior facilità.