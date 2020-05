"Sulla Tari le agevolazioni ci sono: le ha stabilite la legge"

Riceviamo e pubblichiamo.

Chi ha utenze domestiche e non domestiche, anche a Vercelli avrà un bonus sulla tassa sui rifiuti (TARI). Lo ha espresso in modo chiaro l’assessore Simion, sostenuto dal voto del Gruppo Consiliare Lega assieme al centrodestra, nella spiegazione della ratio di non modificare attualmente la TARI in attesa dei bonus.

In data 5 maggio 2020 infatti l’autorità competente ARERA (l’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente) con la deliberazione n.158 ha già fornito raccomandazioni ai Comuni di tener conto, per le utenze non domestiche, di ridefinire e ridurre i costi relativi alla quota variabile, a seguito di specifica istanza presentata dagli utenti che autocertifichino minore produzione di rifiuti.

Viene affrontato, inoltre, il problema delle utenze domestiche disagiate, per cui il Decreto Fiscale ha già introdotto il bonus TARI, in base al quale i beneficiari devono essere individuati con gli stessi criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico.

Gli emendamenti delle minoranze, pur apprezzabili come ampiamente spiegato dall’Assessore, erano superati da questa recente decisione.

Come è stato detto in Consiglio Comunale questa amministrazione, pur apprezzando lo sforzo delle proposte della minoranze, sta già lavorando per allinearsi a queste nuove raccomandazioni fornite dall’autorità competente, in quanto sarà necessario individuare i mezzi di copertura delle relative minori entrate.