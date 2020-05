Oropa, rinvenuto il cadavere di un uomo in un bosco vicino alle funivie

Tragica scoperta, venerdì mattina, da parte degli agenti della Squadra volante della Polizia di Biella. E' stato ritrovato un cadavere in un bosco di Oropa, intorno alle 10,30 di venerdì 15 maggio. Si potrebbe trattare di un uomo di 75 anni, la cui identità non è ancora stata fornita. Nel parcheggio vicino è stata infatti ritrovata un'auto, la cui proprietà risulta essere di un anziano residente nel Torinese.

I sanitari del 118 arrivati nel bosco, vicino all'impianto delle funivie, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ora la zona è transennata per i rilievi da parte della Polizia scientifica e in attesa dell'arrivo del magistrato. Ignote, per ora, le cause della morte. Seguiranno aggiornamenti.