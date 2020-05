Perché è stato chiuso il Centro informazione salute immigrati?

Il sottoscritto Avv. Luca Mancini del Foro di Vercelli, con studio in Vercelli, alla Via Francesco Borgogna per delega delle Associazioni/Comitati: NOI CON VOI ODV – MAFALDA VOCIDIDONNE ODV – ARCI SOLIDARIETA' THOMAS SANKARA – INCONTROMANO – A.R.C.I. BIELLA IVREA VERCELLI – MIGRANTES – CARITAS DIOCESANA VERCELLI – COMITATO ANTIFASCISTA VERCELLI – COORDINAMENTO BIELLA ANTIFASCISTA – AMNESTY INTERNATIONAL – ASSOCIAZIONE TOGOLESI IN ITALIA – MEIC PAX CHRISTI VERCELLI Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale Don Cesare Massa ODV – ACLI BIELLA – A.N.P.I. Associazione Nazionale Partigiani d'Italia sez. Citta' di Vercelli – A.N.P.I. Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Comitato Provinciale; tutte operanti nei territori di Vercelli e Biella sono venute a conoscenza che dal 6 marzo l’ambulatorio del Centro Informazione Salute Immigrati – ISI - è stato chiuso ed il servizio è stato sospeso a seguito dell’insorgenza del COVID-19.

1. La immediata riapertura e ripristino dei servizi del centro ISI.

2. Le motivazioni che hanno determinato la sospensione/interruzione del servizio ISI.

3. Copia di tutti gli atti amministrativi adottati per la sospensione/interruzione del servizio ISI.

Si auspica l'immediata riattivazione del servizio pubblico indicato, rendendo noto che le predette Associazioni si riservano sin da ora di adire l'Autorità Giudiziaria territorialmente competente in caso di ulteriori ritardi ovvero di inadempienze/omissioni da parte della Pubblica Amministrazione preposta.

Nel comunicato si ricorda che: