Rete idrica e asfaltatura strade a Borgosesia: 15 vie interessate e un mese di lavori

Saranno in calendario tra fine maggio e fine giugno i nuovi lavori di asfaltatura che Sii Spa, a seguito di accordi con il Comune, eseguirà in alcune vie di Borgosesia.

«Nelle vie dove già sono stati eseguiti gli interventi – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Fabrizio Bonaccio – e in quelle dove Sii dovrà ancora effettuare lavori, l’azienda dovrà rifare il manto stradale in modo che sia percorribile senza fastidio per gli automobilisti e senza rischi per i mezzi a due ruote. Sarà un intervento totalmente a carico di della Società idrica, che investirà oltre 200 mila euro per restituire ai borgosesiani le strade in perfetto ordine».

Quali saranno le vie interessate?

Per quanto riguarda solo il rifacimento del manto, previa fresatura del vecchio asfalto e messa in quota di tombini e griglie, le vie dove si lavorerà sono: via Montrigone, via Panacea Cantone, via Vercellina, vicolo Monte Aronne, via Ponte Agnona, via Fontane, via Lirelli e frazione Caneto.

Intervento completo, ovvero nuova rete idrica e manto: via Cesare Battisti, via Vecchia per Grignasco, via per Foresto, via Catlinetti, via per Agnona, via San Grato e via San Rocco.

«Ci vorrà circa un mese perché tutto sia completato – conclude l’assessore Bonaccio - chiediamo ai nostri concittadini di portare un po’ di pazienza per qualche inevitabile disagio: sacrifici che ci permetteranno poi di godere di una situazione ottimale sia dal punto di vista del servizio idrico, che di quello viario. Ringrazio tutti per la collaborazione, che sono sicuro non mancherà, come sempre».

Per il sindaco Tiramani l’attenzione alla rete viaria è prioritaria: «Presto partirà anche un lotto di asfalti comunali – annuncia il primo cittadino – che interesserà numerose vie della città e delle frazioni. Fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo sempre ritenuto fondamentale curare la rete viaria per la sicurezza dei cittadini ed il decoro della città».