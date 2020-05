Bonus turismo: come funziona il contributo per le vacanze

Questo strumento voluto dal ministro Franceschini è utilizzabile per le spese sostenute dall'1 luglio al 31 dicembre 2020 per soggiorni in Italia in alberghi, campeggi, villaggi e bed and breakfast: il contributo potrà essere speso nell'80% come sconto sul corrispettivo dovuto alla struttura, nel restante 20% come detrazione dall'imposta sul reddito.



Nello stesso decreto è chiarito inoltre come «il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator».



Le strutture ricettive potranno cedere il credito ai propri fornitori, a privati, agli istituti di credito o intermediari finanziari.