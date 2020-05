Una decina di giorni per mettere in sicurezza la provinciale 72 - FOTO

Sono iniziate giovedì – dunque nei tempi rapidi così come era stato promesso, le opere di ripristino della viabilità sulla provinciale 72 che collega Borgosesia a Guardabosone alla Valsessera.

I sopralluoghi dei tecnici della Provincia hanno evidenziato che, per mettere in sicurezza il tratto stradale, occorreranno diverse tipologie di intervento, a partire dall'opera di disgaggio di massi potenzialmente a rischio, per passare poi alla pulizia del materiale riportato sul sedime stradale, alla rimozione dei blocchi caduti nei giorni scorsi e alla messa in sicurezza del versante. “La complessità della situazione – spiegano dalla Provincia in una nota - comporterà un ritorno alla normalità previsto non prima di una decina di giorni. Viste le copiose piogge previste anche per la serata di giovedì si raccomanda la massima prudenza”. I collegamenti tra Guardabosone e Borgosesia sono comunque possibili utilizzando la provincia di Crevacuore o la strada della Burla.

Lavori anche sulla provinciale 102 nel Comune di Quarona per la rimozione di materiale instabile insistente sul versante a monte e consequenziale riposizionamento delle barriere paramassi. Anche in questo caso l'invito è di prestare la massima attenzione se si transita lungo la strada. In questo caso la previsione è di chiudere l'intervento entro la settimana, condizioni meteo permettando.