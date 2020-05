Supermercato24 sbarca a Vercelli e cerca "personal shopper"

Il personal shopper. Non di abiti alla moda, complementi d'arredo o calzature, ma di prodotti di uso quotidiano: dalla pasta ai pelati alla verdura. Nascono nuove professioni e nuovi servizi al tempo del coronavirus.

Così, per quanti apprezzano i vantaggi di ordinare la spesa online e ricevere a casa cibo e bevande, sbarca anche a Vercelli Supermercato24, il marketplace della spesa online, cresciuto in modo esponenziale durante il lockdown. A partire da giovedì anche gli utenti di Novara e Vercelli potranno fare la spesa online, da pc o tramite app, senza doversi spostare dalle proprie abitazioni e risparmiando tempo e fatica.

Attraverso la piattaforma Supermercato24 si scegliere il proprio supermercato di fiducia tra quelli nelle vicinanze, approfittando di promozioni esclusive e scegliendo i propri prodotti preferiti all’interno di una vastissima offerta. L’ordine effettuato online viene preso in carico dal personal shopper di Supermercato24: un consulente della spesa, che si reca al supermercato prescelto per effettuare gli acquisti e interagisce con il cliente per proporre le sostituzioni di eventuali prodotti mancanti, per poi consegnare la spesa a casa o all’indirizzo desiderato, all’orario richiesto.

Supermercato24 è attualmente attivo in 40 province italiane e più di 300 comuni, collaborando con le principali insegne della grande distribuzione.

Il servizio è attivo 7 giorni su 7 dalle 9 alle 23 e ha un costo fisso di consegna di 4,90 euro. Gli shopper di Supermercato24, che hanno operato anche durante il lockdown, sono dotati di kit con mascherine e guanti e la piattaforma ha recentemente integrato la modalità di consegna “contactless”, che consente allo shopper di lasciare la spesa sull’uscio della porta, evitando così interazioni dirette con il cliente.

Con il suo arrivo a Vercelli, la società cerca anche personale: per entrare a far parte della squadra di shopper di Supermercato24 è possibile inviare la propria candidatura compilando il form sulla pagina dedicata della piattaforma. Il processo di selezione viene temporaneamente gestito interamente da remoto, attraverso video di formazione e conseguenti test online a risposta multipla.