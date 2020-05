Servizi igienici, serramenti e palestra: al liceo scientifico conclusi lavori da 200mila euro"

Serramenti sicuri, moderni ed efficienti dal punto di vista energetico, nuovi servizi igienici, rifacimento della pavimentazione e tinteggiatura della palestra e messa in sicurezza della scala esterna. Queste le principali opere del primo lotto di lavori che hanno interessato il liceo scientifico di Vercelli e che si sono concluse in questi giorni.

"Dopo questo primo lotto per il quale abbiamo investito 200mila euro - spiega Gian Mario Morello, consigliere con delega all'Edilizia Scolastica - a breve saremo pronti a partire con un secondo lotto. Ancora non sappiamo se dovremo predisporre particolari accorgimenti di sicurezza e distanziamento per tornare ad ospitare i ragazzi negli edifici scolastici - prosegue Morello - e questo mette in difficoltà gli uffici dal punto di vista organizzativo".

In ogni caso, l'obiettivo della Provincia è offrire ai ragazzi luoghi sicuri, decorosi e moderni in cui studiare e formarsi e, nel rispetto delle norme di sicurezza, "Il piano di interventi prosegue con un programma serrato sulle strutture scolastiche di tutto il territorio provinciale” spiega Morello.

La sicurezza delle strutture scolastiche, negli ultimi anni, è stato uno dei capitoli di maggior impegno sia dell'amministrazione guidata da Carlo Riva Vercellotti che da quella attuale, presieduta da Eraldo Botta.

"La sicurezza dei ragazzi che frequentano le nostre scuole - dice il presidente Botta - è tra i nostri primi pensieri insieme alla necessità di offrire loro aule e spazi adeguati alle attività che devono svolgere. Per la ripartenza delle lezioni, appena avremo notizie e informazioni certe, ci faremo trovare pronti”.