"Proteggiamo le nostre aziende": 500 test sierologici su lavoratori volontari

Si chiama "Proteggiamo le nostre aziende" ed è un progetto sanitario di esecuzione dei test sierologici promosso dal Comune di Quarona, dalla Fondazione Valsesia onlus e dal Comitato Cri di Borgosesia.

Sabato mattina, a partire dalle 9, saranno effettuati circa 500 test sierologici rapidi su dipendenti delle aziende locali che hanno aderito all'iniziativa: a ospitare i prelievi sarà il Salone Sterna di Quarona.

"In caso di risultato positivo al test - spiega il sindaco, Francesco Pietrasanta, promotore dell'iniziativa - si procederà ad effettuare il tampone, messo a disposizione dalla Fondazione Valsesia, seguendo le procedure imposte dall’Asl. L’iniziativa si svolge nel massimo rispetto delle indicazioni date dall’Asl Vercelli e dalla Regione che ritengono non opportuno diffondere tra privati cittadini questo tipo di verifica sanitaria ma agevolare, con campagne mirate, le realtà aziendali per la tutela della salute sul luogo di lavoro".

La finalità del progetto ha il duplice obiettivo da un lato: aiutare le aziende rispetto agli adempimenti sulla sicurezza dei lavoratori e sulle responsabilità del datore di lavoro che proprio negli ultimi tempi si sono appesantite chiedendo un’ulteriore sforzo economico per aziende già in enorme crisi per la situazione. Dall’altro, sarà l'occasione di far conoscere la fondamentale importanza di Fondazione Valsesia che mette in campo le sue risorse per rispondere concretamente alle problematiche che emergono nella nostra valle.

“Ci troviamo oggi in una situazione di emergenza sanitaria a livello internazionale – dice il primo cittadino di Quarona - che presto andrà nella direzione della crisi economica per molte famiglie e aziende italiane. Come amministrazione riteniamo che scaricare sugli imprenditori il problema del presunto contagio in azienda, facendolo passare come infortunio sul lavoro, rappresenti una follia alla quale va immediatamente posto un freno. Si rischia di far spendere milioni di euro in cause civili e penali e di affossare le nostre aziende. Chiediamo che il Governo non perda tempo e trovi una soluzione come chiesto a gran voce dagli esperti".

In questo quadro, inoltre, Pietrasanta rileva come "I privati del nostro territorio, tramite la Fondazione Valsesia, hanno versato centinaia di migliaia di euro per risolvere questa crisi. Se non fossero stati presenti molte questioni sanitarie sarebbero ancora allo sbando e questo progetto per le aziende è l’ennesima prova che dove lo Stato non arriva ci pensano i privati”.