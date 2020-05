Bonus da 500 euro: arrivate 664 domande. Per aderire c'è tempo fino al 19 maggio

Sono 664 le domande giunte in Comune, fino a giovedì, da parte di commercianti e artigiani che aderiscono al "Patto per la ripresa". La raccolta delle istanze prosegue fino al 19 maggio, così come era stato annunciato dall'amministrazione comunale, in modo da avviare poi rapidamente le erogazioni.

"L'intenzione del Comune - spiega il sindaco Andrea Corsaro - è di concordare con le associazioni di categoria altri codici Ateco da inserire, in un secondo momento, nella platea dei possibli beneficiari del contributo". Dunque chi ha ancora intenzione di aderire alla raccolta dei fondi può farlo nella certezza che tutti i contributi andranno a destinazione.

"E' motivo di orgoglio, come sindaco e come vercellese - aggiunge Corsaro - sapere che imprese locali e anche singoli cittadini hanno offerto il loro sostegno per aiutare chi ha subito danni rilevanti nel corso dei due mesi di lockdown".

L'impegno del Comune, che nel modello di richiesta a disposizione di commercianti e artigiani, si impegna a versare 500 euro a chi si impegna a riaprire le proprie attività, è quello di erogare i fondi in tempi rapidi. Subito dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle domande.

Il fondi della BiverBanca fanno parte di un pacchetto di interventi che Cr Asti ha messo in campo a favore dei territori di presenza storica dei suoi istituti di credito: Asti, Biella e Vercelli, per l'appunto.

"Il fondo - spiega Aldo Casalini, presidente della Fondazione Crv e già componente del consiglio di amministrazione di Biver - di 2 milioni e 200mila euro è stato creato grazie alle donazioni del personale e all'impegno della banca di raddoppiare quanto raccolto tra i dipendenti. Dunque un'origine virtuosa e un impegno che, per Vercelli, si concretizza nell'intervento a sostegno del Patto per la Ripresa, in una donazione all'Asl di importo quasi uguale e nelle erogazioni che, a livello piemontese, sono state fatte a Specchio dei Tempi e alla Caritas".

"Questa è l'occasione per ringraziare tutti i collaboratori delle banche del gruppo - ha fatto sapere tramite una nota il direttore generale di BiverBanca, Massimo Mossino - che con il loro impegno concreto, ben oltre un milione di euro poi raddoppiato grazie alla sensibilità dei rispettivi consigli di amministrazione. Questo a conferma della nostra volontà di essere una realtà del territorio, vicina in modo concreto soprattutto nel momento del bisogno".