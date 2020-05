Trino: salgono a 9 le vittime dall'inizio dell'epidemia

Nono decesso, a Trino, di una persona positiva al Covid19: nella giornata di martedì è morta in ospedale un'anziana trinese risultata positiva al tampone nel corso di un periodo di ricovero in ospedale.

"Purtroppo la nostra concittadina non ce l'ha fatta", ha commentato il sindaco Daniele Pane, nel quotidiano aggiornamento dedicato all'emergenza: sul territorio trinese sono ancora 13 i casi positivi. Quattro persone sono in ospedale mentre le altre 9 sono in quarantena domiciliare.

Intanto, sono arrivati anche gli esiti di gran parte dei tamponi effettuati sul personale in servizio alla casa di riposo: 46 dei 51 tamponi effettuati sono risultati negativi, uno positivo - posto in quarantena domiciliare - mentre 4 esiti devono ancora essere comunicati. "Ovviamente - ha spiegato Pane - in casa di riposo sono state attivate tutte le precauzioni del caso a partire dalla sanificazione dei locali. Lavoriamo applicando come sempre la massima prudenza e prendendo tutte le precauzioni del caso."