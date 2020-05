Moncrivello: riaperto il servizio di Diagnostica per immagini, ora toccherà a Logopedia e Ortopedia

Si torna verso la normalità: da una quindicina di giorni al CRRF “Mons. Luigi Novarese” di Moncrivello è stato riattivato il servizio di Diagnostica per immagini coordinato dalla dottoressa Germana Musso. Gli utenti possono sottoporsi anche in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale a Ecografie, Ecocolordoppler (DOP), Raggi (RX), Panoramiche dentarie (OPT), Densitometrie ossee (DEXA), e Risonanze Magnetiche (RMN) in tutta tranquillità.

Il nuovo reparto che ospita i pazienti positivi al Covid-19 dimessi dai reparti di terapia intensiva e non curabili adeguatamente a domicilio, infatti, è del tutto separato dagli ambulatori in cui vengono effettuati gli esami di radiodiagnostica e dai locali che percorrono gli utenti.

I pazienti, una volta entrati dall’ingresso principale, sono accolti da una postazione di triage in cui un operatore misura loro la temperatura, verifica che abbiano la mascherina, e li sottopone a un questionario per monitorarne lo stato di salute.

Gli ingressi sono contingentati, gli ambulatori vengono sanificati dopo ogni vista o esame diagnostico e tutti gli operatori sono forniti di dispositivi di protezione individuale (DPI).

“Abbiamo deciso di riattivare i servizi ambulatoriali perché convinti di offrire tutte le prestazioni in totale sicurezza sia per i pazienti che per i nostri operatori”, spiega Pierangela Cavallino, direttrice sanitaria della Casa di cura “Mons. Luigi Novarese”.

“Mettere a disposizione la nostra struttura per questa emergenza di sanità pubblica ospitando 20 posti letto di malati Covid-19, è apparso a tutti noi un gesto naturale perché ci sentiamo parte integrante di questo territorio e del servizio di assistenza sanitaria vercellese. Per poter però continuare a offrire all’utenza le tradizionali prestazioni ambulatoriali, ci siamo riorganizzati al nostro interno, sulla base delle precise indicazioni fornite dalla ASL di Vercelli e dalla normativa vigente, per la separazione dei percorsi e la massima tutela di tutti”, conclude Cavallino.

Oltre al servizio di Radiologia, si sta preparando la riattivazione degli ambulatori a partire, nei prossimi giorni, di quelli di Logopedia e Ortopedia. Per info e prenotazioni 0161/426161.