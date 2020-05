Conte (Voltiamo Pagina): "Al Civico ci sono tutte le condizioni per ospitare il Consiglio"

Riceviamo e pubblichiamo.

Per venire incontro agli impegni dell’Amministrazione in un periodo di emergenza come questo- considerato che la proposta di svolgere il Consiglio Comunale sul bilancio di previsione ''in presenza'', presso il Teatro Civico, è partita dal nostro Gruppo Consiliare con Prot. N. 25167 DEL 29.04.2020- dopo aver ottenuto l’autorizzazione di Comune e Gestore, abbiamo deciso di far effettuare ad un Consigliere del Gruppo un sopralluogo presso il Teatro, al fine di verificare l'esistenza delle condizioni tecniche e di sicurezza per lo svolgimento del suddetto Consiglio.

Seguendo le indicazioni fornite dal Presidente del Consiglio Comunale nella risposta Prot. N. 0026477 del 06/05/2020, ove veniva riportata la necessità di coinvolgere il gestore della strumentazione tecnica attualmente presente in teatro, nonché il gestore di tutta la struttura teatrale, proseguo insieme allo stesso (con tutte le dovute precauzioni sanitarie in relazione all’attuale situazione di pandemia) a una valutazione delle varie problematiche emerse nella risposta.

Particolare attenzione viene focalizzata sulla connessione della rete internet, la quale, ad oggi, è realmente presente soltanto presso la biglietteria. Tuttavia lo spostamento della linea è un problema minimo, visto che la struttura è già predisposta per il passaggio dei cavi (ethernet in questo caso), in totale sicurezza, fino alle posizioni strategiche che garantiscono una copertura di rete ottimale in tutta la struttura.

Nello specifico, si parte dal locale biglietteria passando a muro nel foyer, superando in altezza le varie porte tramite ganci già installati, designati a supportare il passaggio dei cavi in questione. Il passaggio tra foyer e platea avviene a terra attraverso la seconda porta e i cavi vengono messi in sicurezza tramite le classiche canaline in PVC, che tutti noi ben conosciamo. Una volta in platea, il passaggio fino al palco si svolge sotto la pavimentazione.

Situazione, che per altro, già si verifica durante spettacoli in cui il foyer del teatro, per esempio, è stato adibito a spazio per esposizione di album fotografici digitali scattati in loco, i quali richiedono la presenza di schermi e connessione internet, quindi una presenza maggiore di cavi rispetto al caso specifico del Consiglio Comunale.

Ovviamente il tutto è stato documentato con prove fotografiche e video.

Ci auguriamo, come gruppo di opposizione, che la nostra azione venga vista come un’opportunità di collaborazione per il bene comune. In questo caso, come già detto, avremmo occasione di essere anche da esempio per altri Enti, impostando le basi per la fase di convivenza con la pandemia.