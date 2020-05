Smottamenti sulle strade valsesiane. Il punto sui lavori

Le piogge di questi giorni hanno creato qualche problema causando smottamenti, per fortuna di lieve entità, su alcune strade della parte montuosa della provincia.

Il problema più rilevante è la frana che ha interessato la provinciale 72 in zona Guardabosone (poco dopo lo stabilimento Portalupi). Dopo i controlli effettuati martedì si attendono in giornata notizie sugli interventi di ripristino. Per raggiungere il Comune di Guardabosone bisogna passare sulla provinciale posta sull'altra sponda del torrente Sessera.

leggi anche: FRANA SULLA PROVINCIALE 72

E' stato messo in sicurezza nella mattina di mercoledì, invece, lo smottamento che si era verificato sulla provinciale per la frazione Sabbia di Varallo. "La situazione stamattina è stata completamente ripristinata - si legge in una nota della Provincia, intervenuta per la rimozione dei massi - Si invita comunque a prestare la massima prudenza viste le recenti piogge che ci accompagneranno anche nelle prossime ore".