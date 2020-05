Le aziende agricole cercano manodopera: ecco come candidarsi

Le aziende agricole cercano manodopera per la stagione agricola che sta ormai entrando nel vivo. Lo ricorda l'assessore all'Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte, Marco Protopapa scrivendo ai sindaci dei Comuni piemontesi perché siano promotori dell’iniziativa della Regione “Io Lavoro in agricoltura”, il servizio di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro realizzato attraverso l’Agenzia Piemonte Lavoro e lanciato a fine aprile 2020.

“E’ un’iniziativa della Regione Piemonte per sostenere le imprese del settore agricolo nel reclutamento di personale – sottolinea Protopapa - e al tempo stesso si offre un’opportunità di lavoro soprattutto in un momento dove le difficoltà economiche delle famiglie e la crisi del lavoro sono ancora più presenti nei nostri territori. Ritengo che i primi cittadini possano intercettare nel proprio comune le persone interessate a questo servizio”.

Sul portale web di matching on line www.iolavoro.org/<wbr></wbr>agricoltura è possibile reperire tutte le informazioni utili sia per gli Enti e le aziende in cerca di mano d’opera, sia per chi intende proporre la propria candidatura.

Tutti i servizi offerti sono completamente gratuiti sia per le aziende sia per le persone in cerca d’impiego.