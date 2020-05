Tornava da Milano con la droga nascosta nei calzini

Arrivava in treno, da Milano, portandosi una piccola scorta di droga addosso. Un 25enne italiano, residente nel vercellese, è stato indagato da personale del Posto di Polizia Ferroviaria di Vercelli per ingiustificato e reiterato possesso di sostanza stupefacente destinata allo spaccio.

Il giovane, sceso da un treno regionale proveniente da Milano Centrale alla vista degli agenti, al fine di eludere i controlli relativi alle misure di contenimento del contagio da Covid-19, ha cercato velocemente di guadagnare l’uscita dalla stazione.

Raggiunto dal personale del Posto di Polfer, il giovane è stato sottoposto a controllo per verificare il rispetto delle misure di contenimento dettate dal DPCM 26.04.2020, in tale frangente, ha esternato evidenti segni di insofferenza ed è stato accompagnato negli Uffici e sottoposto ad accertamenti più approfonditi; è risultato avere a suo carico numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

A quel punto il ragazzo è stato perquisito: nel portafoglio e nelle calze, sono state trovate sostanze stupefacenti (cocaina ed eroina) del peso di decine di grammi.

L’uomo è stato indagato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.