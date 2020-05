Parrucchieri ed estetisti: le indicazioni Iss e Inail per la riapertura delle attività

Porte aperte, due metri di distanza tra le postazioni, obbligo delle mascherine e programmazione del lavoro in modo da evitare di avere persone in attesa e ogni possibile rischio di affollamento. Sono alcune delle indicazioni contenute nel documento elaborato dall’Inail e dall’Istituto superiore di sanità, che fornisce raccomandazioni sulle strategie da adottare in vista della riapertura dei parrucchieri e degli altri trattamenti estetici.

Clicca QUI per leggere il documento completo

Il documento fornirà le indicazioni al Governo in vista della riapertura che, tuttavia, sarà decisa sulla base dell'andamento dei contagi. Ovviamente, ma già era così in molti casi, sarà necessario prenotare e occorrerà comunicare la presenza di eventuali accompagnatori (ammessi per i bambini). Dalle sale d'attesa dovranno sparire riviste e altri oggetti che possano essere toccati da più persone.

"Il layout del locale e gli spazi - si legge nel documento - potrebbero essere ottimizzati anche tramite soluzioni innovative rispetto alla zona originariamente prevista per l’attesa, al fine di garantire le attività e il distanziamento fra clienti ed operatori. Ad esempio, si possono riorganizzare gli spazi interni sfruttando tali aree per le fasi di attesa tecnica (come il tempo di posa del colore)".

“Si tratta di contributi di carattere scientifico – si legge in una nota Inail –, che contengono analisi del rischio per settori specifici di attività, e forniscono ipotesi di modulazione delle misure di contenimento del contagio già note, anche attraverso criteri per l’individuazione di misure di prevenzione e protezione. È evidente che non si tratta di linee guida impartite alle imprese, che né l’Inail né l’Iss sono titolati a emanare. Spetterà alle autorità politiche e alle parti sociali trovare il giusto contemperamento tra gli interessi in gioco, con la flessibilità che le situazioni territoriali possono richiedere. Se, sulla base del trend epidemiologico e dell’analisi dei dati di monitoraggio regionale, si dovesse verificare un miglioramento degli indici di contagio, il Comitato tecnico scientifico potrà richiedere la revisione del quadro delle raccomandazioni”.