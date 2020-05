Una speranza contro il Covid19: «Con il plasma iperimmune mortalità ridotta dal 15% al 6%»

Con il plasma iperimmune per la cura del Covid-19 la mortalità sui pazienti campionati si è ridotta dal 15% al 6%. E' una speranza quella che arriva dalla sperimentazione che sta portando avanti il Policlinico San Matteo di Pavia con uno studio pilota iniziato il 17 marzo scorso e concluso l’8 maggio, intitolato "Plasma da donatori guariti come terapia per pazienti critici" che ha coinvolto 46 pazienti.

I risultati, ottenuti dal San Matteo ma constatati in un'analoga sperimentazione portata avanti dall'azienda sanitaria di Mantova, fanno ben sperare tanto che Regione Lombardia, nel corso della presentazione dello studio avvenuta ieri, ha annunciato la volontà di creare una banca del plasma iperimmune per la lotta al Coronavirus in questa direzione.

«Il plasma donato da soggetti convalescenti/guariti – ha spiegato Carlo Nicora, direttore generale del Policlinico San Matteo di Pavia – è stato già utilizzato per la terapia di varie malattie infettive. E, anche se la dimostrazione della sua efficacia e sicurezza richiede ulteriori studi, vari ricercatori hanno segnalato un effetto positivo. In termini di riduzione della carica virale, della risposta infiammatoria alle citochine e della mortalità».

Quanto sperimentato ha dimostrato che «la mortalità dei pazienti in terapia intensiva era tra il 13 e il 20 per cento – ha riferito il professor Fausto Baldanti, virologo del San Matteo di Pavia – e il nostro primo obiettivo era verificare se la terapia con plasma iperimmune riducesse la perdita di vite umane. Abbiamo sperimentato che, utilizzando la nostra tecnica, la mortalità si è ridotta al 6 per cento».

«In altre parole – ha detto ancora Baldanti – da un decesso atteso ogni 6 pazienti, si è verificato un decesso ogni 16 pazienti. Contemporaneamente constatavamo – ha aggiunto – che i parametri erano migliorati al termine della prima settimana, così come la polmonite bilaterale, calata in maniera drastica».

I ricercatori hanno studiato l’effetto della immunizzazione passiva somministrando anticorpi specifici contro il Coronavirus contenuti nel plasma ottenuto dai soggetti guariti. In base a quanto evidenziato dalla letteratura scientifica, «l’uso di plasma da donatori convalescenti – ha detto ancora il direttore generale del San Matteo di Pavia – potrebbe avere un ruolo terapeutico, senza gravi eventi avversi nei pazienti critici affetti da Covid-19; la possibilità di disporre di donatori locali offre il valore aggiunto di dare una immunità specifica acquisita contro l’agente infettivo proprio del ceppo locale».